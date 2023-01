Estrazione Superenalotto di Oggi | i numeri vincenti di Giovedì 12 Gennaio 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il jackpot deldi12è di € 347.000.000,00 Estrazioni deldi12Come si gioca al: il regolamento Il– gioco a premico italiano gestito dalla SISAL – vede i suoi esordi nel 1997, quando sostituisce il precedente Enalotto e, ad, è uno dei giochi d’azzardo più apprezzato dagli italiani. Come funziona il? Ve lo spieghiamo subito: vi basti subito sapere che giocare è davvero facile e divertente. Per giocare, è necessario acquistare un biglietto al costo minimo di 1,00 € soltanto per ogni combinazione che si desidera giocare. Sul biglietto ...

Adnkronos

Passando, poi ai numeri con maggiore frequenza diper quel che riguarda ilpossiamo per esempio dire che il numero più basso con maggior numero di estrazioni è il 49. Lo ...In diretta su ItaliaSera.it l'del concorso SiVinceTutto. Ecco la sestina estratta oggi, mercoledì 11 gennaio 2023 , con i numeri estratti stasera per il gioco della lotteria italiana che prevede un'... Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 10 gennaio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Si Vince Tutto: i sei numeri vincenti dell’estrazione relativa a mercoledì 11 gennaio 2023. I risultati in diretta.