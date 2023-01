Estorsione e corruzione aggravate dal metodo mafioso | sei arresti nel Casertano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha coordinato l’esecuzione da parte della Compagnia di Marcianise di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, in concorso tra loro, dei reati diaggravati dall’utilizzo del cosiddetto “”. L’adozione della misura cautelare è intervenuta a seguito delle indagini, svolte dal prefato Reparto territoriale, dirette e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno dimostrato come, attraverso condotte estorsive e corruttive, gli indagati avessero ottenuto l’assegnazione di cappelle e ...

