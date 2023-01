Essere ” fondanti “

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 12 gennaio 2023)“ Di Vincenzo Calafiore 13 Gennaio 2023 Udine “ La letteratura è come un pasto per l’anima E la mente se ne nutre, se ne imbeve. Perciò a quel modo che chi ha cura del proprio stomaco non gli dà qualunque cibo, così chi vuole conservare la purezza dell’anima non le permetterà ogni lettura. Il punto principale consiste nel fare in modo di leggere soltanto i libri che sono stati scritti dagli ottimi autori. “ Vincenzo Calafiore La letteratura è un viaggio fra scrittura diurna e notturna, fra sogni e magie, illusioni e paradisi, inferni … come quello in cui ci troviamo. Uno “ scrittore “ finisce sempre per svelarsi ai suoi lettori e lo fa attraverso i libri, la scrittura. Non solo questo, ma arriva qualcosa di più intimo e profondo, quando inizia a riflettere e raccontare le proprie “ letture” della sua vita, quelle che lo hanno ...