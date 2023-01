ESPORTS | IL MONZA VINCE LA ESUPERCUP!

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’ACTeamla prima edizione della EA SPORTS eSupercup e si conferma eccellenza italiana nel settore. I biancorossi Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti e Lucio “Hhezers” Vecchione si sono resi protagonisti di un torneo perfetto, dimostrando di essere più che pronti per l’inizio della eSerie A TIM.Al primo turno ilpesca la Fiorentina e, al termine di un match molto combattuto,2-1. Ai quarti di finale c’è il Lecce di Obrun, campione della scorsa eSerie A TIM con la maglia del Torino. I Biancorossi sfornano un’altra grande prova e superano i pugliesi di misura, accendendo cosi in semifinale dove affrontano il Torino. Con i granata non c’è storia, Cacciapuoti e Vecchione danno spettacolo e vincono 4-2. La finale con la Juventus regala poi grandi emozioni; il ...

AC Monza

Dato che un gran numero di piloti di esports di successo proviene dall'Europa dell'Est ... 17 settembre 2022 Round 2 4 Ore di Monza, Italia 8 ottobre ...