Eroi degli animali trovano cane con testa intrappolata nella fogna – il salvataggio drammatico commuove tutti

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Glisono delle creature così meravigliose e speciali che dovrebbero essere sempre protette, ai costi. Perché loro ci donano un amore vero ed incondizionato, senza voler nulla in cambio. Il minimo che si può fare, come essere umani, è poter soccorrere i nostri amici a quattro zampe e fare tutto ciò che è in nostro potere per dare loro un futuro migliore. E questo è quello dei volontari dal cuore d’oro hanno fatto per salvare un cucciolo in fin di vita. Fonte: YoutubeRicevono una chiamata d’emergenza: ciò cheè straziante Dei volontari dell’ Animal Aid Unlimited, un rifugio perabbandonati e randagi in India, hanno ricevuto una chiamata davvero preoccupante. Qualcuno aveva avvistato un povero cucciolo caduto in una, proprio accanto a un tubo di ...