Ennio Salomone | in radio il singolo “Da questa parte del cosmo”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dal 13 gennaio 2023 sarà disponibile in rotazionefonica “DADEL” (LaPOP), il nuovodi, disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 gennaio 2023.Il brano “Dadel” racconta di come a volte tendiamo a ricordare il passato come fosse una vita a sé stante, qualcosa di finito, apnente a un mondo ormai lontanissimo nello spazio e nel tempo. I luoghi del passato ci sembrano polverosi e arrugginiti, distanti dal nostro presente. Eppure, a volte, come fosse un fulmine a ciel sereno, il passato si palesa, mettendoci davanti tutte quelle paure mai superate e costringendoci a fare i ...

Sardegna Reporter

Dal 13 gennaio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica "DA QUESTA PARTE DEL COSMO" (LaPOP ) , il nuovo singolo di, disponibile sulle piattaforme digitali dall'11 gennaio 2023. Il brano "Da questa parte del cosmo" racconta di come a volte tendiamo a ricordare il passato come fosse una vita a sé ......di Cesare Ruspantini datata 1900 ed i carri 'I minatori del Sempione' ed 'Il giudizio di' ...Luzzi con la propria personalissima giostra carnevalesca nel 1952. Pausa di otto anni e grande ... Ennio Salomone: da venerdì in radio il nuovo singolo advertisement. Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone è nata fondamentalmente dall’esigenza di fare i conti con il proprio passato e il proprio vissuto. È autore di svariate canzoni, tra ...Esce oggi in tutti gli store digitali “Da questa parte del cosmo” e dal 13 in rotazione nelle radio, il nuovo singolo del cantautore siciliano Ennio Salomone, un brano che nasce, fondamentalmente dall ...