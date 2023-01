Energia green | progetti transfrontalieri | nuova call Ue aperta fino al 3 maggio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Commissione Europea e l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) hanno lanciato oggi il secondo bando per ottenere lo status didirinnovabileed essere finanziati dal programmadel Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) che per il periodo 2021-2027 ha esteso una finestra dedicata solo alle energie rinnovabili transfrontaliere. Una nota dell’esecutivo europeo precisa che il bando rimarrà apertoal 32023. CINEA aveva lanciato lo stesso bando nel 2022 e tresono entrati nell’elenco deidirinnovabile. L’invito – precisa l’esecutivo europeo – riguarda anche...

dedicata alle tecnologie green e affiancata da un nuovo mercato della flessibilità, con una fase transitoria in cui si utilizzerà una piattaforma battezzata Maver (Mercato dell'acquisto e della ...