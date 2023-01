Energia | Confindustria | “Servono investimenti per competitività imprese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Da una parte, la necessità che si intervenga nell’immediato per consentire alledi fronteggiare al meglio l’emergenza energetica in corso, dall’altra la consapevolezza dell’importanza di ragionare e agire a livello più strutturale, per fare in modo che in futuro non si ripresenti una situazione analoga, non solo in ambito. Viaggia su questo duplice binario l’appello lanciato dal presidente nazionale della Piccola Industria diGiovanni Baroni nel corso del convegno “: il grande tema per la piccola industria” organizzato a Cuneo dal Comitato Piccola Industria diCuneo, insieme aPiemonte. “L’attuale situazione – ha commentato il presidente Baroni – dipende in buona parte dalla mancanza di ...