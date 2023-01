Energia | autorizzati 5 interventi di Terna in Campania

Energia Oltre

... dai gruppi dellalle infrastrutture di trasporto, dalle banche agli ospedali. Tutte quelle ... In questo scenario rientrano accessi non, malware inoculati nella rete aziendale, ...29 i decretia livello nazionale, il più importante dei quali riguarda il via libera al ramo Est del Tyrrhenian Link, la tratta dell'elettrodotto sottomarino che collega Campania e ... Energia, Terna: Nel 2022 autorizzati interventi per oltre 2,5 miliardi ... Sono 5, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro di investimenti, i nuovi interventi di Terna per lo sviluppo della rete elettrica in Campania auto ...La provincia altoatesina è terza, con la Sicilia, per numero di opere approvate durante il 2022. La società Terna ha ricevuto il via libera per quattro progetti da 100 milioni di euro in totale ...