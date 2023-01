Corriere dello Sport

E infatti 50 cent racconta anche della risposta dell'entourage di: "Mi hanno detto chelo avrebbe mai fatto e che sarebbe stato inutile chiederglielo" . Del resto, come ha raccontato 50 ...Ma data l inesorabile velocità con cui scorre, direi diperdere altro tempo: ecco alcuni brani ...milioni ha guadagnato Harry dalle vendite del libro Spare di Silvia Bombino RAP GOD -... Eminem da non credere: quanti milioni ha rifiutato per esibirsi al Mondiale in Qatar 50 Cent e lo scoop su Eminem che ha ricevuto un'offerta economica impressionante per cantare durante Qatar 2022 ...I Mondiali in Qatar, da poco terminati con la vittoria dell'Argentina di Leo Messi, non sono decisamente stati esenti da polemiche e rifiuti eccellenti. Dopo Dua Lipa, che aveva smentito di volersi es ...