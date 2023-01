Emanuela Orlandi | grazie al fratello Pietro per la sua ferma ricerca della verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La figura didi, è entrata nelle nostre menti per la sua tenace battaglia di: ci vuole coraggio per resistere quarant’anni insistendo nel chiedere giustizia. Lo abbiamo visto prima con i capelli nero corvino, poi con la testa tutta imbiancata sempre lì, senza sbagliare mai tono, fermo, semplice nella ricostruzione di tutti quei mille fili che pendono da un buco nero lasciato da una tragedia, quella di non vedere più da un momento all’altro sua sorella con cui ha avuto una vita spensierata e tranquilla. Quel giorno, il 22 giugno 1983,aveva chiesto adi accompagnarla fuori ma lui dice no, non può, litigano per qualche minuto e lei esce sbattendo la porta. Poi più niente. Nel tempo sono emersi tanti elementi, ...