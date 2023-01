Elisa Isoardi | ritorno di fiamma con lo storico ex | la conduttrice di nuovo insieme a lui

Il Tempo

Da sempre in tv. Prima in Rai e poi a Mediaset (dove ha partecipato all'Isola dei famosi). Adesso si racconta al settimanale Gente, in edicola da venerdì 13 gennaio, in occasione del suoi primi 40 ...In questa circostanza sono state poste tutte le attenzioni su, che qualche mese fa è tornata in tv in pianta stabile alla guida del nuovo show intitolato Vorrei dirti che . Difatti il ... Elisa Isoardi: "Non cerco l’amore a tutti i costi ma...", cosa svela a Gente Da sempre in tv. Prima in Rai e poi a Mediaset (dove ha partecipato all'Isola dei famosi). Adesso si racconta al settimanale Gente, in ...Nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo ancora una volta Elisa Isoardi, con tanto di fughe e sfogo pubblicato sui social network che sta facendo discutere i fan. Il 2023 è un anno ...