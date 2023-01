Elezioni politiche al Sud | gli estranei imposti dall' alto | il diritto di votare uno di noi

Agenzia ANSA

Membro del Partito democratico , ha ottenuto la nomination per lepresidenziali del 2020, ... Laureato in Scienzenel 1965 all'università di Nework, si è specializzato in Legge nel ...Marta Pure a Marsala, e stiamo tranquilli. Così deve aver detto, al vertice máximo di Forza Italia, Silvio Berlusconi mentre vergava la decisione di destinare la compagna, la solare azzurrissima ... Letta, proposi a Sassoli di guidarci alle elezioni politiche Volto noto dell'emergenza pandemica, già presidente di Anpas, Pregliasco si è candidato alle regionali lombarde nella lista dell'eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino, che contenderà a Fontana e Mor ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...