Eintracht Francoforte | Kolo Muani | «Mi piacerebbe rimanere a giocare nella Bundesliga»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Randal, attaccante dell’che ha brillato al Mondiale con la Francia, ha parlato del suo futuro Randal, attaccante dell’che ha brillato al Mondiale con la Francia, ha parlato a Sky Germania. PAROLE – «Se possoancora un po’ all’, lo farà. Ma non ho un piano. Se possibile, poi, mi. Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, però, non so rispondere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il club biancoceleste punta a riportare in Italia l'ex romanista Luca Pellegrini (ora in prestito dalla Juventus all'di) e a ottenere ...Il terzino classe 99, di proprietà della Juventus, è in prestito all'diecco che Pellegrini alla Lazio potrebbe agevolare l'arrivo di Milinkovic - Savic , una sorta di anticipo ... Eintracht Francoforte, Kolo Muani: "Mi piacerebbe restare in ... Su Randal Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte, hanno messo gli occhi diversi club, tra cui Manchester United e Bayern Monaco. Il francese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Deutsch ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...