Egitto | bimbo italiano morto a Sharm el Sheikh | spunta ipotesi avvelenamento da contatto

Sky Tg24

Andrea, ilpalermitano di sei anni morto nel luglio 2022 a Sharm el - Sheikh, in, potrebbe essere stato vittima di un avvelenamento da contatto con sostanze tossiche. Questa, secondo quanto riporta ...... ilmorto a Sharm el Sheik lo scorso luglio. Il bambino avrebbe perso la vita a causa di un ... In Italia è giunta dall'una relazione lunga 200 pagine sulla vicenda, ma saranno necessarie ... Egitto, bimbo italiano morto a Sharm el Sheikh: spunta l'ipotesi dell'avvelenamento I tempi per la risoluzione del giallo di Sharm el Sheikh si allungano ma prende sempre più piede l'ipotesi che la morte di Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto durante una vacanza ...Andrea Mirabile, 6 anni, morì durante una vacanza con i genitori a Sharm el-Sheik. La Procura di ha escluso l'ipotesi di un'intossicazione alimentare: "Ipotesi avvelenamento da contatto" ...