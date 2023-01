Effetto serra | tutti gli errori dell’Ipcc

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Affinché vi sia equilibrio termico è necessario che l’intensità Iin della radiazione solare in ingresso nella Terra uguagli l’intensità Ioutdella radiazione da essa in uscita nello spazio: Iin= Iout. Della radiazione solare che giunge all’orbita terrestre, Isole , una parte – proporzionale ad un coefficiente, , che si chiama coefficiente di albedo – viene riflessa, e una parte viene assorbita. Quest’ultima risulta essere Iin = (1 — a)Isole ?4. In definitiva: Iout = (1 — a)Isole ?4 che, come si vede, dipende da due parametri: l’irradianza solare, Isole , e l’albedo, a . L’è quindi un numero, G , ed è dato dalla differenza tra la radiazione emessa dalla superficie della Terra e la parte di questa radiazione che attraversa l’atmosfera e va oltre nello spazio. Siccome la radiazione emessa dalla superficie della Terra è proporzionale ...

Nicola Porro

... sotto l'azione combinata di undi emissione di raggi X (derivanti dai laser) e implosione ... Il processo di fusione, inoltre, non emette gas. A differenza della fissione, non produce ...Per la Terra, significherà unpari a quello che ha reso Venere un pianeta infernale. Infine, quando tutto l'idrogeno nel nucleo si sarà fuso in elio, la nostra stella inizierà a ... Effetto serra, l’errore degli ecocatastrofisti Secondo quanto è stato comunicato dalla Commissione Europea, sono stati stanziati 4,11 miliardi di euro per l’ammodernamento dei sistemi energetici di 8 stati membri, tra cui anche l’Ungheria. I fondi ...Il compleanno del decano dell’energia pulita, «convertito» al solare dai tempi del nucleare. «Non so se oggi la gravità dell’emergenza è chiara a tutti, servono milioni di minicentrali» ...