Editoria Roma | Bonessio | “Solidarietà ai lavoratori dell’Agenzia Dire | senza stipendio”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Esprimo massimaai giornalisti e alle giornalistein sciopero a causa della presentazione di un massiccio piano esuberi e del mancato pagamento degli stipendi. Il pluralismo dell’informazione rappresenta un prerequisito imprescindibile per garantire il valore della democrazia soprattutto nell’attuale contesto storico caratterizzato da venti di guerra e da un generale sentimento di sfiducia e disorientamento. Per continuare ad essere presidio di democrazia e garantire a tutti i cittadini il diritto costituzionale ad essere informati è fondamentale assicurare giuste condizioni di lavoro nel rispetto della dignità deie della qualità dell’informazione; promuovere ‘lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i ...

L'assemblea dell'agenzia di stampa Dire ritiene "inaccettabile il mancato pagamento degli stipendi di novembre e dicembre e per questo proclama oggi una giornata di sciopero, tornando a ... Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Non posso che esprimere la mia più piena solidarietà a tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'agenzia Dire, coinvolti in un drastico piano di ...