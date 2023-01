Agenzia ANSA

Pesante calo dei permessi di costruire nel terzo trimestre del 2022, sia per quanto riguarda le nuove case che per il comparto non residenziale. Secondo l', tutti i settori dell'rilevano una forte diminuzione sia in termini congiunturali sia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con un calo piu' acccentuato nel settore ...Lo rileva l'. In termini tendenziali, nel terzo trimestre del 2022, il settore residenziale rileva un calo del 12,3% per il numero di abitazioni e dell'8,6% per la superficie utile abitabile. La ... Edilizia: Istat, crollo permessi per le costruzioni, -15,2% - Economia Pesante calo dei permessi di costruire nel terzo trimestre del 2022, sia per quanto riguarda le nuove case che per il comparto non residenziale. Secondo l'Istat, tutti i settori dell'edilizia rilevano ...Nel terzo trimestre 2022, sulla base delle autorizzazioni a costruire riguardanti il comparto residenziale, si stima una marcata diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni (-15,2%) sia del ...