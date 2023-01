Ecco chi è l’uomo che ha comprato il Pallone d’Oro di Ronaldo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tutti i dettagli sulla persona che haall’asta la replica delvinto da CristianoSecondo quanto riportato dal Mirror, Cristianoavrebbe venduto in un’asta di beneficenza destinata alla fondazione Make a wish ilconquistato nel 2013. In quell’anno il fuoriclasse portoghese, con il Real Madrid, aveva battuto la concorrenza di Leo Messi e Frank Ribery. Ad aggiudicarsi il cimelio, per 600mila euro, è stato Idan Ofer ovveroconsiderato più ricco d’Israele. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Stampa

...neanche Veltroni riuscirebbe FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politicaè ...la sua storia "Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme ...contatta direttamente le aziende approfondimento Allarme farmacia per carenza farmaci,quelli che non si trovano Che fare, allora Valentina Potenza , giovane titolare di una delle farmacie ... Dagli uomini di Wojtyla ai prelati di Vatileaks: ecco chi sarà sentito nell'inchiesta Orlandi In occasione del debutto di questa nuova edizione del format condotto da Maria De Filippi, numerose sono le persone che si sono poste un quesito: chi paga i regali nel programma Sul web è emerso un ...L'allenatore Roberto Cevoli è stato colto da un malore improvviso ed è ora in prognosi riservata. Ma che cosa si sa sul tecnico