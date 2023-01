“È nato Pietro” Gerry Scotti | la famiglia si allarga | è arrivato mentre lui era a Canale 5

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel 2020è diventato nonno per la prima volta. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra gli hanno dato la gioia più grande. Secondo quanto annunciato dal settimanale Gente, la bimba sarebbe venuta alla luce il 15 dicembre, ma la notizia non è stata subito resa nota. E la conferma ufficiale è arrivata col messaggio del diretto interessato, che ha commentato con un “grazie” sotto il post. Era stato lui stesso ad annunciare la gravidanza della nuora il 10 ottobre scorso. La piccola si chiama Virginia e in questo modo il figlio e la nuora del conduttore hanno voluto omaggiare il nonno il cui nome all’anagrafe è Virginio. “Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Mi ...

ilmattino.it

a Molfetta 80 anni fa, ieri era in un ristorante, a Prati , ed è stato stroncato lì da un ... Disosteneva fosse mister X. E Ruggiero aveva difeso anche lo stesso Craxi, per poi diventare ...È morto Biagio Conte, erail 16 settembre 1963. Il missionario laico palermitano si è spento dopo aver lottato contro un ... Biagio Conte è morto, ad appena 60 anni, e ora è lui - che, come, ... Gerry Scotti, nonno bis: è nato il piccolo Pietro. L'annuncio stupisce tutti Gerry Scotti è diventato nonno bis. L'amato conduttore Mediaset ha riferito la bellissima notizia condividendo un video su Instagram in cui annuncia la nascita del piccolo Pietro. Era impegnato con le ...Anche Urbino ricorda Gaudenzio Bernasconi, morto l’altroieri a Bergamo all’età di 90 anni. Nato a Ponte San Pietro (Bergamo) ha giocato per 13 stagioni in Serie A (2 nell’Atalanta e 11 con la Sampdori ...