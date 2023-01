È morto Jeff Beck | virtuoso della chitarra che ha sublimato in musica tutti i generi | dal blues al rock

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È. L’artista si è spento in un ospedale vicino alla sua casa nel Surrey. Gli è stata fatale una meningite batterica. Il chitarrista e cantante britannico aveva 78 anni. La notizia arriva con un tweet diffuso dalla famiglia tramite il suo profilo social, e recita: «Con profonda tristezza condividiamo la notiziascomparsa di. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, èserenamente ieri». ÈCelebre chitarristaaveva appena inciso un disco insieme a Johnny Depp, “18“, con cui era partito per un tour in giro per l’Europa che aveva esordito dalla Royal Albert Hall di Londra il giorno...