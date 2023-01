E' morto Fratel Biagio | il missionario laico aveva 59 anni | una vita dedicata agli ultimi

ACI Stampa

Ripubblichiamo l'intervista del 2019 aBiagio Conte,il 12 gennaio a Palermo all'età di 59 anni, che avevamo incontrato durante il suo pellegrinaggio penitenziale per scuotere l'Europa sull'accoglienza dei migranti e dei ...E', a 59 anni,Biagio Conte, l'angelo degli ultimi di Palermo. Il missionario laico, fondatore nel 1993 della 'Missione di Speranza e Carita'' che assiste e ospita piu' di 600 tra senzatetto ... Morto Fratel Biagio, l'Arcivescovo Lorefice: "Il fondamento è la sua fede in Dio" A uccidere Andrea Mirabile, il bambino di 6 anni morto a Sharm el Sheik lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza con i genitori, sarebbe stato un «avvelenamento da ...A uccidere Andrea Mirabile, il bambino di 6 anni morto a Sharm el Sheik lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza con i genitori, sarebbe stato un «avvelenamento da ...