È morto Biagio Conte | l' angelo dei poveri | Palermo piange il missionario laico che aiutò gli ultimi

Conte, era nato il 16 settembre 1963. Il missionario laico palermitano si è spento dopo aver lottato contro un tumore al colon. Ha dato vita alla 'Missione di Speranza e Carità', per ...Conte è. Il santo laico della città ha lasciato sotto il letto i suoi sandali sporchi di terra e polvere con cui ha seminato speranza per trentatré anni. Chi lo ha amato ha creduto fino ... È morto Biagio Conte, addio al missionario laico amato da tutti (Adnkronos) - È morto alle sette di questa mattina, a Palermo, Biagio Conte, il missionario laico malato da tempo. Negli ultimi giorni sono stati numerosi i palermitani che sono andati a trovarlo in v ...È morto all’età di 59 anni Biagio Conte, il missionario laico palermitano amato da tutti. Da mesi lottava contro un tumore al colon. Fondatore della “Missione di Speranza e Carità“, Frate Biagio ha se ...