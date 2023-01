E' morto Biagio Conte | il ' San Francesco' di Palermo  

(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - "La Missione nasce dall'esperienza profonda di chi ha incominciato a cercare la verità, la vera libertà e la vera pace, distaccandosi dal mondo materialistico e consumistico. Stanco e dalla vita mondana che conducevo, ho sentito nel cuore di lasciare tutto e tutti; me ne andai via dalla casa paterna il 5 maggio 1990, a 26 anni, con l'intenzione di non tornare più nella città di Palermo, perché questa città e società mi avevano tanto ferito e deluso". Così si è raccontato il missionario laico di Palermo,oggi a 59 anni dopo una grave malattia. Aveva lasciato gli agi della sua condizione, la famiglia e l'impresa edile del padre. Una scelta che lo accosta al Poverello d'Assisi che lo ispirò. Circa trenta anni fa ha fondato la cittadella dei poveri, la Missione di speranza e carità. +++ Addio a Fratel ...

Nel frattempo la Regione finanzia l'ampliamento della struttura di via Decollati e sulla sua vita è stato girato anche un film del regista palermitano Pasquale Scimeca intitolatoDon Pino Vitrano, il sacerdote che l'ha sempre accompagnato, celebrando una Messa che ha visto la presenza dello stesso Fratel, nonostante la gravità delle sue condizioni di salute, qualche ... Morto Biagio Conte, missionario laico in difesa dei poveri - Cronaca Morto questa mattina a Palermo Biagio Conte, missionario laico in difesa dei poveri: aveva 59 anni. Protagonista di numerose battaglie ...