È morto a Palermo Biagio Conte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Se ne è andato a 59 anni, una delle figure più rappresentative della città di, scomparso a causa di un cancro al colon nonostante il quale negli ultimi mesi aveva continuato ad assistere migliaia di persone, tra senzatetto, ex tossicodipendenti e prostitute, clochard, migranti, ex detenuti, emarginati, nelle sedi della sua “Missione di Speranza e Carità”. Se ne è andato a 59 anni, in seguito a una grave malattia,. Era una delle figure più rappresentative della città diUna vita spesa in favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi del capoluogo siciliano, da parte di un missionario laico che ha ridato speranza e dignità non solo ai più sfortunati, ma all’intera città di, lasciando un segno indelebile. ...