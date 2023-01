Dynamite 11 01 2022 Abbiamo già la miglior puntata dell’anno?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Los Angeles e si respira l’aria delle grandi occasioni, l’episodio odierno presenta infatti una card ricchissima: l’accesa ed intensa rivalità tra Adam Page e Jon Moxley culminerà nel loro rematch; Bryan Danielson affronterà Konosuke Takeshita in quello che si prospetta come un capolavoro dal punto di vista tecnico; Saraya tornerà sul ring al fianco di Toni Storm (salvo sorprese) per affrontare Jamie Hayter & Britt Baker; nel main event l’Elite ed il Death Triangle si confronteranno in un Escalera de la Muerte dalla posta altissima, si tratta dell’ultimo confronto della Best of 7 Series. Jon Moxley vs. Adam Page (4,3 / 5) Lo show si è aperto con il memorabile scontro tra Adam Page e Jon Moxley, la posta in gioco era ...