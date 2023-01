Dura essere neri Soumahoro frigna e accusa pure l' Italia di razzismo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In palese difficoltà per lo scandalo che ha travolto moglie e suocera, il sindacalista con gli stivali la butta in caciara: “In questo Paese pesa molto

la Repubblica

Al suo interno vi era un oggetto di plasticaarrotolato lungo più di mezzo metro e diversi ...ogni anno e i grandi pezzi possono impigliare le pinne e il collo degli animali marini o...... per poieletto, nel 2018, segretario generale Slc Cgil Genova. In questi anni da segretario ... Nei giorni precedenti al Congresso, Allegretti è stato impegnato nellavertenza che coinvolge ... L'amore dura per sempre o la monogamia è un'illusione Dakar, corsa imprevedibile. Un’avventura. Dura, cinica. Gli piace anche essere beffarda. E non vede di buon occhio i favoriti, pronta a sbarrargli la strada con uno dei suoi ...La questione è il nodo cruciale del terzo giorno di votazioni per eleggere lo speaker della Camera dei Rappresentanti statunitense ...