DS 3 - Ora l' elettrica fa più strada

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La DS 3 si aggiorna con un restyling in punta di matita. Leggeri ritocchi estetici, concentrati nel frontale, si abbinano a nuove tecnologie, infotainment compreso. Confermati i motori benzina e diesel; rinnovato, invece, il powertrain elettrico della versione E-Tense, con una batteria più capiente per un'autonomia (dichiarata) fino a 500 km in città. La palette di colori si arricchisce dei nuovi Rosso Diva, una vernice a tre strati, e del Grigio Première. Cinque gli allestimenti, con prezzi a partire da 28.050 euro della variante a benzina meno potente, fino ad arrivare ai 48.550 dell'nella variante più ricca. Quest'ultima, insieme alla 1.2 turbobenzina da 130 CV, è stata protagonista del nostro primo contatto sulle strade attorno a Valencia. DS 7 in miniatura. Ve l'abbiamo fatta conoscere in occasione del Salone di Parigi 2022, ma facciamo un ripassino. La ...

Agenzia ANSA

