Drammatica fatalità | Daniele muore a 24 anni davanti agli amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale. Un 24enne è morto probabilmente per un colpo auto-inferto dall’arma che stava trasportando. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata fatale una caduta accidentale. A perdere la vita è stato Davide Piampiano di Assisi: si trovava in una zona particolarmente impervia alle pendici del Monte Subasio in Umbria. I soccorsi hanno cercato di salvarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: un solo colpo di fucile non gli ha dato scampo. Davide Piampiano si trovava nella zona Carabone – Fosso delle Carceri nel territorio comunale di Assisi. Ancora non sono chiari i contorni dell’incidente e saranno i carabinieri a fare luce sull’accaduto. Un tragico incidente che ha sconvolto la cittadina umbra: infatti come si legge su La Nazione il 24enne era molto conosciuto, la sua famiglia gestisce un’attività ricettiva, dove lui stesso ...