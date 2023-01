Dramma in pieno centro città | ritrovato uomo senza vita

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia nel pomeriggio di oggi in via San Gaetano nei pressi dell’Arco del Sacramento. Unè stato trovato privo diper strada probabilmente a causa di un malore. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e uomini della Squadra Mobile della Questura di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

