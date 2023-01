Alive Universe Today

...senza equipaggio ma con alcuni esperimenti (verrà quindi utilizzata come fosse una navicella).astronauti anche se non è stata scartata completamente l'opzione di utilizzare una Crewcon ...... mentre gli altri quattro veicoli attraccati sono tutti dei: due sono i russi Progress e poi gli americani Cygnus e. La missione è necessaria perché 'non sarà possibile riparare in ... Dragon Cargo rientra mentre si prepara una Sojuz vuota Strong Student of the Week ...SpaceX’s uncrewed Dragon cargo spacecraft splashed down at 5:19 a.m. EST Wednesday, Jan. 11, off the coast of Tampa, Florida, marking the return of the company’s 26th contracted cargo resupply mission ...