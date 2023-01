Dragon Ball Super – Super Hero | il sedere di Bulma censurato in Cina

Everyeye Videogiochi

Tra gli altri titoli presenti dal mese di gennaio 2023 nel servizio, dobbiamo assolutamente citare ancheFighterZ ; graditissimo picchiaduro con molti personaggi del manga di Akira ...Sony aggiungerà dodici videogiochi al catalogo di PS Plus il prossimo 17 gennaio, tra cui Back 4 Blood, Life is Strange,FighterZ e Devil May Cry 5: Special Edition. In aggiunta, vi ... PlayStation Plus Premium Extra: a gennaio ecco Dragon Ball FighterZ e DMC 5 Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super abbiamo visto l'enorme potenza di Freezer dopo il suo ultimo power-up. Vediamo chi potrebbe batterlo in futuro.Nella storia di Dragon Ball, chi ha sempre compreso meglio Gohan Suo padre Goku o sua madre Chichi È difficile essere un mezzo Saiyan.