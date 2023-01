DR - Dalla 3 0 alla F35 | tutti i prezzi della gamma 2023

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La DR ha aggiornato i listini per ildii suoi modelli, a partireSuv entry level, la piccola DR 3.0. Lahacompresi tra i 18.900 e i 31.400, è composta dalle DR 3.0 (con dimensioni molto compatte: 4.170 mm di lunghezza), DR 4.0 e DR 5.0 (entrambe da 4.318 mm), DR F35 (4.432 mm) e DR 6.0 (4.500 mm). Per tutte, la base è il motore 1.5 benzina, proposto come aspirato da 116 CV (114 con il Gpl) o turbo da 154 CV (149 con il Gpl) con cambi manuali e automatici. L'aggressiva strategia commerciale prevede inoltre allestimenti unici full optional con un numero estremamente limitato di accessori a pagamento e l'alternativa delle versioni bifuel Gpl. I dettagli3.0. Uno dei modelli più interessanti è la DR 3.0, introdotta lo scorso anno e ...