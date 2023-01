Doppio cognome | a Milano sono 965 i bambini ad averlo | il 17% dei nati dopo la sentenza della Consulta a giugno

Open

Tra questi ben 965, cioè più del 17% hanno il'. Beatrice e Leonardo sono i nomi più popolari tra i nuovi nati Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo podcast giornaliero ...La normativa prevede che le liste siano distinte per uomini e donne, compilate in ordine alfabetico inesemplare , e indichino per ogni iscritto, ile nome, il luogo e la data di ... A Milano 965 bambini hanno il doppio cognome dopo la sentenza ... Dall'entrata in vigore della sentenza della Corte Costituzionale, che a giugno del 2022 ha cancellato l'automatismo del cognome paterno, a Milano «sono venuti alla ...I dati del 2022 presentati dal sindaco Sala: il 17% dei nuovi nati ha il doppio cognome. Venuti alla luce oltre 5mila bambini. Un matrimonio su 5 in chiesa ...