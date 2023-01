La Gazzetta dello Sport

... ma anche il Paese che prima di ogni altro si è aperto alla tecnologia facendo anche da apripista come nel caso del. Ultima novità presentata ieri dal designatore Gianluca Rocchi è il Saot, ...... e un episodio dubbio al 75', quando Vranckx cadeun contatto con un giocatore del Torino : il ... Ilsarebbe dovuto intervenire. Milan - Torino, la rabbia di Juric per il rosso a Djidji. Il ... Dopo il Var ora arriva il Saot. Ma si deve intervenire anche fuori area Genova – «Rosaria mi è morta tra le braccia nel salotto di casa dicendo: aria... Non ho potuto fare nulla per aiutarla. Ma tre ore prima l'avevamo affidata ai medici dell’ospedale di Novi perché tossi ...Sta facendo il giro del web e delle chat di San Severo, lo sfogo di Pietro Albanese, marito di Amalia Buono, titolare della storica gioielleria di famiglia di via Tiberio Solis: " Dopo 50 anni di onor ...