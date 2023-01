Donati | Il percorso del Napoli finora è straordinario | contro la Juve saranno gli azzurri a fare la partita

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Massimo, ex calciatore,attuale allenatore del Legnago, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Prestazione del Milan con il Torino? "È un momento in cui le cose non girano al massimo, le abitudini della squadra sono state modificate, considerata anche la sosta. Il Milan, dunque, ha interrotto ilvincente imboccato lo scorso anno, recuperare la giusta strada è fondamentale per tornare al top". Pioli ha convocato il ritiro: metodo adeguato? "Non sono mai stato un sostentore di questa soluzione, ma in alcuni momenti della stagione è necessaria una sterzata. Pioli ha dimostrato di essere un abile egestore, questa scelta è frutto della sua bravura. Bisogna reagire e cambiare qualcosa per tentare di arrivare ai livelli precedenti".stagionale di Allegri con la ...