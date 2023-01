Domeniche Bestiali – Ad Aberdeen il Var è in un furgoncino in stile gelati e hot dog

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lesono un mondo parallelo. Un mondo dove spesso le cose assumono contorni differenti rispetto alla realtà: uno scosceso e irregolare appezzamento di terreno diventa un campo da calcio, il gommista del paese un centravanti implacabile, un tiro che va fuori un goal e il Dibu Martinez campione del mondo. Specie al ritorno dalle festività poi i contorni delle cose e dei fatti dellediventano ancora più incerti, generando mostri che Goya a confronto ha più certezze di Pep Guardiola. IL GOL SLIMER Se quello di Geoff Hurst nella finale del Mondiale 1966 è il gol fantasma per eccellenza quello di Sabatelli del Castellana passerà alla storia come il gol Slimer. Sì, perché il fantasma inteso come spettro ha pure un’aura di nobiltà, una certa eleganza: Slimer, il mostriciattolo bavoso, verde ...

Ci abbiamo provato. Confessiamo che avevamo portato avanti una trattativa con Cristiano Ronaldo per averlo come testimonial di: avrebbe giocato ogni settimana con una formazione diversa di Eccellenza , Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria in cambio di un trafiletto fisso su questa rubrica. Poi ...Lenatalizie sono molto particolari: un amplificatore di tutto ciò che c'è nel pallone e nella tradizione della provincia e non solo. Siamo tutti più buoni: sì, verissimo, e i bambini ... Domeniche bestiali – Pugno al primo avversario, schiaffo al secondo, calcio al terzo: squalificato fino… TERAMO – Il rammarico e la soddisfazione per aver dovuto mettere agli archivi un’altra domenica davvero particolare per i tifosi biancorossi: da un lato il problema-stadio con le ...L'ex play di Pistoia è diventato il miglior assistman della storia in A1. Primo successo con Napoli per Pancotto e Bongi va alla Final Eight di Coppa Italia ...