Documenti riservati nel suo ex ufficio | Biden | non ne so nulla

la Repubblica

Una questione che appare simile a quella per cui è ora indagatol'ex presidente Trump, accusato di aver sottratto decine discatoloni didalla Casa Bianca. 12 gennaio 2023Leggi anche Usa e iin ufficio Biden, Trump: "A quando raid Fbi" "Credo che se pensate che un procuratore speciale sia necessario per rassicurare il pubblico sulla gestione dei ... Altri documenti riservati di Biden, l’imbarazzo della Casa Bianca Alla Casa Bianca cresce l'imbarazzo per i documenti segreti e classificati che erano nella disponibilità di Joe Biden e che stanno venendo fuori, dopo che è stato rivelato che sono stati trovate altre ...Cresce l'imbarazzo della Casa Bianca con i repubblicani cha vanno all'attacco del presidente Usa chiedendo un'inchiesta pubblica e la nomina di un procuratore che indaghi come successe con Trump ...