Documenti riservati nel suo ex ufficio | Biden | non ne so nulla

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Alla Casa Bianca scoppia il caso di alcunigovernativi, risalenti all'epoca in cui Joeera vicepresidente di Obama, conservati in vecchi uffici dell'attuale presidente Usa e mai riconsegnati, come prassi vorrebbe. Dopo un primo lotto di dossier classificati, ritrovato a novembre, anche se la notizia è stata diffusa solo pochi giorni fa, gli assistenti diavrebbero ritrovato nuovi, secondo quanto riferito da fonti della Nbc. "Sono stato informato di questa scoperta e sono rimasto sorpreso nell'apprendere che c'eranogovernativi che sono stati portati lì in quell'. Ma non so cosa ci sia nei", ha detto. Una questione che appare simile a quella per cui è ora ...