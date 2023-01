Docenti | il 96% è soddisfatto del proprio lavoro nonostante gli stipendi bassi | i tanti anni di precariato e il prestigio sociale perduto I DATI

Vita

Sarà possibile anche dialogare con la dirigente scolastica Rosaria Murano, ie gli alunni ... Info al numero 0975.53..108. Per ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis al ......diverse tematiche legate alle biotecnologie agroalimentari sostenibili e saranno tenuti da... per una durata totale diore di lezioni frontali. La domanda di iscrizione al corso, redatta ... Sorpresa: gli insegnanti italiani sono soddisfatti (09/01/2023) Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...In Italia, quasi il 24% dei docenti lavora a tempo determinato, contro appena il 12% a livello medio e solo il 12% è convinto del prestigio sociale della propria professione (media Oecd 26%) e appena ...