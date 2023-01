Dobbiamo preoccuparci per il fatto che TikTok monitori i dati personali dei giornalisti?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilcheabbia ammesso, a fine dicembre, che alcuni suoi dipendenti abbiano messo nel mirino alcuni cittadini, tra cui dueamericani, non significa che la piattaforma abbia presentato le sue scuse. È stato, quest’ultimo, un messaggio sbagliato, derivante probabilmente dalla scorretta interpretazione dell’articolo del New York Times con cui si raccoglievano le dichiarazioni dei vertici di ByteDance, dopo le accuse di aver avuto accesso aidelle giornaliste Emily Baker-White, che ha scritto per Buzz e ora è a Forbes, e Cristina Criddle del Financial Times, autori di diversi scoop sulla piattaforma. L’accesso aidelle giornaliste d’inchiesta sarebbe stato una conseguenza della presunta consultazione, da parte delle ...

IL FATTO Dopo la rinuncia alla politica covid zero, in cina c'è stato un aumento considerevole di contagi. Quale sarà l'impatto sul nostro paeseRiassumendo: la minaccia Covid è di nuovo incombente Perché le voci in arrivo dalla Cina - per quanto l'esperienza insegna che debbano essere sempre prese con la massima ...... ha proseguito il numero uno del gruppo Enel aggiungendo però che "nondi questo, l'industria cambia velocemente e richiede attenzione, poi dopo, francamente, sappiamo tutti che ... Riscaldamento degli oceani, nuovo record. Perché dobbiamo preoccuparci Oggi ospite della rubrica ' Il medico risponde ' l'infettivologo Matteo Bassetti , direttore del DIAR Malattie infettive della Liguria. Allarmismo covid, dobbiamo preoccuparci L'infettivologo Matteo ...Cosa potrebbe succedere in Europa dopo la nuova ondata Covid in Cina Quanto è alto il rischio di importare varianti più pericolose di Omicron E ...