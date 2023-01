Dl Aiuti quater | via libera definitivo alla Camera In Aula i deputati M5s alzano cartelli contro il caro Benzina | “Vergogna”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Contestazione deiM5sil governo in, durante la discussione sul dl. I parlamentari del Movimento hanno espostosulcarburanti, riproponendo il passaggio del programma elettorale di Fdi in cui si richiamava la riduzione di Iva e accise con sotto la scritta, in bella vista “!” hanno urlato in coro. I5 Stelle sono stati dunque invitati a togliere iper consentire all’il proseguo dei lavori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge. Il testo, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia, è stato definitivamente approvato con 164 voti a favore, 127 contrari e tre astenuti. Cartelli in Aula alla Camera esposti ...Alla Camera Dopo che ieri è stata approvata la fiducia l' Assemblea della Camera dei deputati tornerà a riunirsi alle 10.30 per l'approvazione definitiva del decretogià approvato dal ...Contestazione dei deputati M5s contro il governo in Aula alla Camera, durante la discussione sul dl aiuti quater. I parlamentari del Movimento hanno esposto cartelli sul carocarburanti, riproponendo ...Una zucchina, una confezione da mezzo litro di latte, una pera e del pane all’olio: sono gli alimenti che Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra ha mostrato in Aula alla Camera durante la ...