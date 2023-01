Dl aiuti quater | deputati Avs in Aula con mani nere contro trivelle

Il Sole 24 ORE

Alla Camera, il Dl, con misure importanti quali il Superbonus al 90%, è stato approvato. Lo spread parte in calo, a 184 punti. Il Btp decennale rende il 3,9%, in evidente diminuzione ...Mani nere alzate per protestare contro la misure del decreto leggeche permette le trivellazioni nel mare Adriatico. E' il gesto che si è levato dai banchi di Allenza Verdi e Sinistra, mentre in Aula alla Camera era in corso il voto sul decreto."Le ... Dl aiuti quater, dal superbonus al 90% allo sblocca trivelle: cosa c’è nel decreto Dopo la fiducia incassati ieri, la Camera ha dato il via libera definitivo al Decreto Aiuti quater con 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti, completando l’iter di approvazione dek primo ..."Le deputate e i deputati di AVS hanno alzato le mani tinte di nero durante le votazioni del decreto Aiuti IV per protestare contro l'anti-storica e scellerata decisione di tornare alle trivelle".