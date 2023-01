Dl Aiuti Quater | 150 milioni per il pagamento delle supplenze brevi | 100 milioni per aumento stipendio C’è l’ok della Camera Le misure previste per la scuola

... sono gli alimenti che Angelo Bonelli , deputato di Alleanza Verdi Sinistra ha mostrato in Aula alla Camera durante la dichiarazione di voto finale sul decreto. Il motivo Parlare dell'...Contestazione dei deputati M5s contro il governo in Aula alla Camera, durante la discussione sul dl. I parlamentari del Movimento hanno esposto cartelli sul carocarburanti, riproponendo il passaggio del programma elettorale di Fdi in cui si richiamava la riduzione di Iva e accise con ...Con 164 voti a favore, 127 contrari e 3 astensioni l'Aula della Camera ha approvato definitivamente il decreto aiuti quater. Essendo stato confermato il testo licenziato dal Senato, il decreto è conve ...L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 164 voti favorevoli e 127 contrari (3 gli astenuti) il Dl aiuti quater, nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Il provvedimento stanzia ...