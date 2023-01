Djokovic come Messi | “Che guardi | scemo?”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – NovakLeo. Il serbo, in Australia per partecipare all’Australian Open 2023, in palestra si esibisce nell’imitazione del fuoriclasse argentino, trionfatore ai Mondiali di Qatar 2022. “Que miras, bobo?”, dice il fuoriclasse serbo rivolgendosi al collega argentino Diego Schwartzman. “Che?”, scherza, pronunciando la frase cheai Mondiali indirizzò all’olandese Wout Whegorst dopo la sfida dei quarti di finale ai Mondiali. Schwartzman incassa con un sorriso e pubblica il video su Instagram. L'articolo proviene da Italia Sera.

