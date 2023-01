Divampa la rabbia dei benzinai contro un governo ' sconsiderato | falso e aggressivo'

gonews

"Molte improvvide esternazioni di autorevoli esponenti politici e di Governo"; "un'aggressiva campagna di falsificazione e delegittimazione che ha additato il settore distributivo quale responsabile ...la polemica in un comune del Lazio, dopo che la foto di un chiodo, trovato dentro un piatto ... L'immagine è girata nelle chat dei genitori , che hanno espressoe preoccupazione. L'... Autostima e gestione della rabbia per relazionarsi con gli altri: i consigli di Moira Checcucci Renato Zampa, consigliere del consorzio agricoltori per il Friuli Venezia Giulia ha chiuso uno dei 7 centri per carenza di dipendenti. Il sindaco del borgo ...