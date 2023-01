Distruggono 100 VHS di un film anni ’80 per aumentare il valore dell’unica copia e la vendono ad un prezzo folle

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una coppia di YouTubers ha distrutto oltre 100 VHS di un’80 peril. Il 30 dicembre scorso, un canale YouTube chiamato RedLetterMedia, che recensiscehorror, ha pubblicato un video in cui Richard Evans e Mike Stoklasa, proprietari del canale, hanno approfondito una tendenza non molto noto, ovvero la vendita di VHS per ingenti somme. Ispirati dalla vendita di unasigillata di Ritorno al futuro, venduta all’asta per 75.000 dollari lo scorso giugno, Evans e Stoklasa hanno deciso di testare quali fattori possano rendere una VHS un prezioso oggetto da collezione: rarità condizioni sono due fattori chiave. Per, il duo ha collezionato ben 104 cassette di Nukie,...

ScreenWorld

...euro per mancata custodia degli animali. Già da diversi giorni arrivano diverse lamentele dai cittadini del Trullo per i danni che stanno facendo durante il pascolo questi animali: 'i ...I vigili hanno verificato la proprietà del gregge, che è stata sanzionata (la multa è di circa... 'i giardini, mangiano tutto ciò che trovano'. A volte salgono anche sulle auto ... Distruggono 100 VHS di un film anni '80 per aumentare il valore dell ... Come TIM ci sono pochi altri gestori che riescono attualmente a riportare dalla loro parte i vecchi clienti, ecco le promo del momento ...Avrebbero pagato decine di autobus per trasportare gli assalitori nella capitale. Tra loro vice sindaci, membri delle forze dell’ordine e politici di destra Chiesto il blocco dei conti bancari per Bol ...