Disabili | il Municipio X dichiara guerra alle barriere architettoniche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma – “Oggi la Giunta, facendo seguito al lavoro svolto in questi mesi dal Tavolo partecipato con la cittadinanza, ha approvato una specifica direttiva, la prima del 2023, per passare alla redazione vera e propria del progetto, che raccoglierà le indicazioni pervenute dalla società civile”. Così commentano i due assessori del XGuglielmo Calcerano, (Lavori Pubblici è Patrimonio) e Denise Lancia, (Politiche Sociali ePari Opportunità del). IlX, per la conformazione molto pianeggiante e per la vicinanza al mare – aggiungono – è territorio che si presta particolarmente ad accogliere persone contà, ed è quindi fondamentale garantire davvero a tutte e tutti i residenti il diritto di spostarsi liberamente. Per queste ragioni siamo tra i primi Municipi di Roma ...