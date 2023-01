Di notte tra trans e prostitute Basta un' occhiata | Vittorio Feltri | Milano a luci rosse

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Pubblichiamo un articolo di quasi 40 anni fa del direttore. Racconta di unain giro acon la Buoncostume: le strade erano piene di “passeggiatrici” e. Oggi le scene sono le stesse di allora. Com'è tristesotto i lampioni. Sono cresciuti nuovi grattacieli, le vecchie palazzine liberty sono state stuccate e riverniciate, le «600» e le «1100» del dimenticato miracolo economico sostituite dalle «Ritmo» e dalle «Regata» ma il panorama notturno è quello di sempre: donne che attendono nell'ombra con la borsa penzoloni, uomini che le caricano in macchina dopo brevi trattative, che talvolta si concludono tra risa sguaiate. E dire che in recenti saggi dei soliti sociologi prêt-à-porter avevo letto che la prostituzione si sta estinguendo per il calo della domanda; il maschio anni ...

