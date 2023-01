del giovane calciatore “De Ketelaere | il Calciatore Che Ha Restituito un Pacco al Bruges | La Storia Virale del Giovane Belgio”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Charles Deè stato un acquisto costoso per il Milan, ma finora non ha ripagato l’investimento. Un incredibile score di 21 presenze e zero gol in 949 minuti di gioco è tutto ciò che può vantare ilbelga, che è stato inserito gradualmente nella squadra da Pioli. La sua migliore prestazione in rossonero è stata nel primo match da titolare contro il Bologna, dove ha servito un assist per il momentaneo 1-0 di Leao. Ma da quel momento la sua carriera sembra essersi arenata. Il suo ultimo gol in gare ufficiali risale addirittura al primo aprile 2022, nel 3-1 delin casa del Beerschot. Deha avuto un’opportunità per riscattarsi negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino, ma non è riuscito a sfruttarla. Schierato come prima punta per i tanti infortuni in avanti, ...